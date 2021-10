PharmaNutra, il mercato premia i risultati trimestrali

Pharmanutra

produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici

FTSE Italia Star

Pharmanutra

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 4,59%.A dare linfa al titolo contribuisce l'annuncio, arrivato stamane prima dell'avvio del mercato, di vendite del terzo trimestre in forte crescita in Italia e all'estero.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 62,8 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 64,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 61,8.