Borse europee toniche. Prysmian senza freni a Piazza Affari

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, con gli operatori che guardano agli sviluppi della situazione in Medio Oriente, dopo l'attacco iraniano a Israele, anche se gli investitori scommettono su una reazione composta, così come sollecitato dalla comunità internazionale.Gli indici asiatici hanno chiuso in calo, ad eccezione dei listini cinesi spinti dall'impegno di Pechino a un maggiore sostegno dell'economia. Intanto la banca centrale cinese ha mantenuto stabili i tassi di interesse.Prosegue la stagione delle trimestrali negli USA, con Goldman Sachs chiamata alla prova dei conti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,066. Lieve aumento dell', che sale a 2.357,1 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,71%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,77%.avanza dell'1,00%, piccola perdita per, che scambia con un -0,25%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,98%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,21%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 36.340 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+7,58%) che si è aggiudicata l'americana Encore Wire per 3,9 miliardi.(+3,26%),(+2,06%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,25%.Tentenna, che cede l'1,02%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%.di Milano,(+3,15%),(+3,01%),(+2,22%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,91%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,35%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,99%.