ESMA, Parlamento UE approva nomina della tedesca Ross a presidente

(Teleborsa) - Come previsto, il parlamento europeo ha ratificato la nomina dell'economista tedesca. Il 22 settembre il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio dell'Unione europea (Coreper) l'aveva preferita al commissario della Consob Carmine di Noia, ed oggi il Parlamento UE ha avallato la scelta con 555 voti a favore, 56 contrari e 81 astenuti.Ross è direttore esecutivo dell'ESMA e, in precedenza, è stata direttore della Divisione Internazionale presso la Financial Services Authority (FSA) del Regno Unito. La tedesca succede all'olandese, che era in carica dal 2011 ed è stato nominato in primavera Executive Director della banca centrale dei Paesi Bassi.