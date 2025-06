Zurich Italia nomina Antonio Spedicati Chief Investment Officer

(Teleborsa) -annuncia la nomina diCon questo incarico, Spedicati entra a far parte dell’dopo un percorso di oltre dieci anni all'interno del Gruppo.Antonio Spedicati, 42 anni, vanta vent’anni di esperienza nel settore finanziario ed assicurativo, maturata in realtà di rilievo e ricoprendo posizioni apicali. Dopo un percorso in CA Vita (Gruppo Crédit Agricole), durante il quale ha maturato una solida esperienza ricoprendo ruoli senior, è entrato in Zurich nel 2015 con il ruolo di Head of ALM & Investment Analysis, per poi diventare nel 2022 Head of Investment Management, posizione che ha ricoperto fino alla nuova nomina.In qualità di CIO, guiderà le, coordinando le attività di asset management, asset allocation e la gestione del portafoglio degli attivi assicurativi. Questa nomina consentirà a Zurich di, capace di rispondere con decisione e competitività alle sfide di un contesto di mercato in evoluzione.