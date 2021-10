Petrolio e gas estendono le perdite dopo le parole di Putin

(Teleborsa) - A quasi 24 ore di distanza dall' intervento del presidente russo Putin sulla crisi energetica europea (ma con riflessi globali),. Intanto, il viceministro dell'Energia russo Pavel Sorokin ha affermato che l'OPEC+ non dovrebbe consentire al mercato di surriscaldarsi, secondo quanto riportato dall'agenzia russa Interfax. Il gruppo, che include la Russia, lunedì ha ignorato alcune richieste di aumentare la produzione più velocemente per aiutare a calmare i prezzi.Alle 11.00, i future sul greggiodi dicembre hanno raggiunto i 79,83 dollari al barile, in diminuzione di 1,25 dollari o dell'1,54%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di novembre scambiano in ribasso di 1,71 dollari, o del 2,21%, a 75,72 dollari al barile. Il future sulè in calo del 4,5% a 5,42 dollari per milione di Btu, mentre il future ICETTF è sceso a 90,3 euro a megaWatt all'ora (-16%) e lICE NPB a 244 pence (-8%).Della crisi energetica è tornata a parlare anche la presidente della commissione UE. "In queste settimane abbiamo visto quanto sia cruciale- ha affermato introducendo il summit sugli investimenti sostenibili europei - Ogni euro speso nelle energie rinnovabili aiuterà il pianeta e i consumatori. Noi dobbiamo essere più indipendenti" dal punto di vista energetico". "Il nuovo budget europeo, assieme al Recovery Plan, prevede 600 miliardi di euro per investimenti verdi, è il più grande programma di investimenti sul clima al mondo", ha aggiunto.Inoltre, nella serata di ieri il segretario all'Energia degli Stati Unitiha dichiarato che l'amministrazione USA potrebbe consideraredel Paese (Strategic Petroleum Reserve) per raffreddare i prezzi della benzina, che hanno raggiunto i massimi di sette anni. "È uno strumento che è in esame", ha detto Granholm ad un evento sulla transizione energetica del Financial Times.