UE, importazioni di petrolio in calo nel 2025 mentre cresce il GNL

(Teleborsa) - Nei primi 9 mesi del 2025
, le importazioni mensili medie di petrolio nell'Unione europea
sono diminuite del 18,3% in valore e del 6,6% in volume rispetto alla media mensile del 2024. Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
Al contrario, il valore del gas naturale liquefatto
importato è aumentato del 36,1% e il volume è aumentato del 25,9%.
Il valore del gas naturale importato allo stato gassoso
è aumentato del 3,1%, mentre il volume è diminuito del 4,9%.
Nel terzo trimestre del 2025, i principali fornitori
di petrolio dell'UE sono stati Norvegia
(14,6%), Stati Uniti
(14,5%) e Kazakistan (12,2%).
La maggior parte del gas naturale liquefatto (59,9%) è stata importata dagli Stati Uniti, con un altro 12,7% proveniente dalla Russia e il 7,7% dall'Algeria. La Norvegia è stata il principale fornitore di gas naturale allo stato gassoso (51,8%). Il secondo fornitore è stato l'Algeria (14,6%), seguita dal Regno Unito (13,4%).