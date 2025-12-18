BP Plc, Meg O'Neill è stata nominata quale nuovo CEO

BP

(Teleborsa) - Il gigante petrolifero britannicoha annunciato laLa nuova manager, attualmente a capo dell'australiana Woodside Energy, guiderà il Gruppo in una fase cruciale di, dopo la sterzata verso le energie rinnovabili, con l'impegno ad incrementarne i profitti.O'Neillsuccedendo a Murray Auchincloss, dopo la sua improvvisa partenza. Si tratta del secondo cambio di CEO in poco più di due anni, a conferma che il colosso petrolifero britannico è ancora in fase di stabilizzazione e non ha ancora trovato una giusta strategia di rilancio.La nuova CEO sarà laa guidare una delle cinque major petrolifere mondiali e sarà anche ildel Gruppo.BP ha intrapreso un importante cambio di strategia all'inizio di quest'anno, tagliando miliardi di dollari di investimenti nelle rinnovabili e tornando a concentrarsi sul petrolio e sul gas. BP conta di disinvestire circA 20 miliardi di dollari entro il 2027 e ridurre debito e costi.