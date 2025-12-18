BP Plc, Meg O'Neill è stata nominata quale nuovo CEO

(Teleborsa) - Il gigante petrolifero britannico BP
ha annunciato la nomina di Meg O'Neill quale nuovo CEO.
La nuova manager, attualmente a capo dell'australiana Woodside Energy, guiderà il Gruppo in una fase cruciale di rifocalizzazione sul business del petrolio e gas
, dopo la sterzata verso le energie rinnovabili, con l'impegno ad incrementarne i profitti.
O'Neill assumerà l'incarico ad aprile,
succedendo a Murray Auchincloss, dopo la sua improvvisa partenza. Si tratta del secondo cambio di CEO in poco più di due anni, a conferma che il colosso petrolifero britannico è ancora in fase di stabilizzazione e non ha ancora trovato una giusta strategia di rilancio.
La nuova CEO sarà la prima donna
a guidare una delle cinque major petrolifere mondiali e sarà anche il primo CEO di BP ad essere nominato all'esterno
del Gruppo.
BP ha intrapreso un importante cambio di strategia all'inizio di quest'anno, tagliando miliardi di dollari di investimenti nelle rinnovabili e tornando a concentrarsi sul petrolio e sul gas. BP conta di disinvestire circA 20 miliardi di dollari entro il 2027 e ridurre debito e costi.(Foto: Alexandr Blinov / Dreamstime)