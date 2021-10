Brasile, inflazione settembre al +10,25% su anno e +1,16% su mese

(Teleborsa) - L'indice deidel Brasile è, rispetto al +0,87% di agosto e al +1,25% atteso dal mercato. Si tratta del cambiamento più grande per un mese di settembre dal 1994, quando l'indice era dell'1,53%, mentre a settembre 2020 la variazione mensile era stata dello 0,64%. Lo ha comunicato l'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), evidenziando che ldal 9,68% di un mese prima, risultando inferiore alla previsione del 10,33% degli analisti.Si registrano incrementi in otto dei nove gruppi di prodotti e servizi censiti. L'impatto maggiore (0,41 p.p.) e la variazione maggiore (2,56%) sono arrivati ?dalle, in accelerazione rispetto ad agosto (0,68%). Seguono(1,82%) e(1,02%), i cui impatti sono stati rispettivamente di 0,38 p.p. e 0,21 p.p.. Questi tre gruppi hanno contribuito, insieme, con circa l'86% al risultato di settembre (1,0 p.p. sul totale di 1,16).