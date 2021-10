Cina, autorità sollecitano miniere a produrre più carbone

(Teleborsa) -sta cercando dila profondache sta vivendo la Cina,per allentare la pressione della domanda e l'escalation dei prezzi.Leenergetiche, in particolare il carbone che viene usato per produrre elettricità, sono divenutea causa della massiccia. Una carenza tanto acuta da aver addiritturacinesi, come il Guagdong, che è un distretto industriale di una certa importanza.E così il governo cinese hapresenti indi spingere l'output oltre la soglia consentita, accrescendo la produzione di carbone di quasi, pari a circa il 3% del consumo a fine termici. Sono coinvolte le città di Wuhai, Ordos e Hulunbuir, oltre alla Lega di Xilin Gol nella Mongolia Interna. La regione è la seconda in termini di produzione di carbone, con un output superiore ad 1 miliardo di tonnellate nel 2020, pari ad un quarto della produzione complessiva nazionale.La decisione è stata presa dalle autorità locali nele, come richiesto dal governo centrale, considerando la limitatezza della materia prima.