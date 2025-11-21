AGCM ospita a Roma la Rete Europea della Concorrenza

(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
ospiterà a Roma il 26 e 27 novembre
la riunione semestrale della Rete Europea della Concorrenza
. L’evento vedrà la partecipazione dei presidenti delle Autorità di concorrenza degli Stati membri dell’Unione Europea e della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea
, nonché di rappresentanti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia e dell’Autorità di vigilanza EFTA.
Il primo giorno della riunione sarà dedicato a un confronto tra le Autorità competenti
in materia di concorrenza, mentre il secondo giorno vedrà la partecipazione di rappresentanti dei ministeri
nazionali competenti.
Si tratta di una importante occasione di incontro per rafforzare la cooperazione
tra le Autorità antitrust europee e discutere di temi rilevanti, con l’obiettivo di promuovere un ambiente di maggiore concorrenza nei mercati europei, a beneficio delle imprese e dei consumatori. L’incontro, infatti, favorirà lo scambio di idee
e l’approfondimento su tematiche strategiche
per migliorare l’efficacia delle politiche di concorrenza a livello europeo, contribuendo a garantire mercati più equi, trasparenti e competitivi.