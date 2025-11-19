Milano 15:20
42.808 -0,07%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:20
9.530 -0,23%
Francoforte 15:20
23.298 +0,51%

Londra: scambi in positivo per Endeavour Mining
Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, in guadagno del 3,66% sui valori precedenti.
