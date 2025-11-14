Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Tasso disoccupazione Cina in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Cina in ottobre
Cina, Tasso disoccupazione in ottobre pari a +5,1%, in calo rispetto al precedente +5,2% (la previsione era +5,2%).

(Foto: Yinan Chen)
