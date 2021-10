PharmaNutra, Intermonte alza target price e rivede stime

PharmaNutra

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato ilsu, azienda quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, a quota 84 euro dai precedenti 83 euro e confermato il"buy" sul titolo. La revisione arriva dopo che PharmaNutra ha comunicato un aumento delle vendite nel terzo trimestre dell'anno e risultati positivi per i primi nove mesi.Gli analisti sottolineano che le prospettive per il quarto trimestre 2021 e il 2022 "rimangono molto incoraggianti". Viene citato ildegli ultimi tre mesi sia in Italia che all'estero e il fatto che la società appare ", valutando potenziali acquisizioni strategiche che possono espandere ulteriormente il suo percorso di crescita in Italia e nei principali mercati esteri".Intermonte hadel -2,2%, +2,8% e +2,9% per, rispettivamente, il 2021, il 2022 e il 2023. Ora si aspetta per l'anno in corso vendite pari a 68 milioni di euro, un EBITDA adjusted di 18 milioni di euro e un utile adjusted di 12 milioni di euro.