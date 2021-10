Atlantia, 10 giorni retribuiti ai dipendenti per attività non profit

Atlantia

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo con tutte le principali rappresentanze sindacali del settore (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl Viabilità) per offrireai propri dipendenti per collaborare con associazioni, enti e istituti che svolgono attività benefiche caritatevoli, assistenziali, sociali, religiose, artistiche, culturali, sportive e ambientali. L'iniziativa, spiega la società, risponde adi favorire con maggiore forza la missione anche sociale di Atlantia, e in particolare deinell'organizzazione (un dipendente su 3 in Atlantia holding ha meno di 30 anni).I permessi retribuiti, fino a 10 giorni complessivi per anno solare, saranno(sia giorni che ore lavorative), a valle della presentazione di unaalla quale il dipendente intende partecipare. L'accordo è stato sottoscritto da Atlantia SpA e sarà sottoposto anche alle società del Gruppo, affinché ne valutino l’eventuale adozione.L'iniziativa si configura anche - spiega Atlantia in una nota - come ", divenute ormai sempre più preziose e importanti, oltre che di grande rilevanza sociale: tenacia e concretezza, identità e diversità, apertura e inclusione, relazione e solidarietà, vicinanza e reciprocità, individualità e comunità".