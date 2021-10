Eventi e scadenze: settimana dell'11 ottobre 2021

Aquafil

Aquafil

Avio

Abitare In

Aeroporto di Bologna

Alcoa

(Teleborsa) -G20 - 3° Trade and Investment Working Group Meeting a SorrentoConsiglio dell'UE - Consiglio "Affari esteri" - Videoconferenza informale dei ministri dello SviluppoBanca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionaliCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàMeeting annuale IIF 2021 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l'innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziariFondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2021 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2021, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondialeAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella in visita ufficiale nella Repubblica Federale di GermaniaSTAR Conference – Fall Edition - Edizione virtuale - La STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana per consentire alle società del segmento STAR di effettuare incontri one to one e in piccoli gruppi organizzati in modalità virtuale con investitori istituzionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italianeVertice internazionale - Summit UE-UcrainaG20 - Trade Ministers' Meeting a SorrentoG20 - 4° Meeting dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20 a Washington DCConsiglio dell'Unione europea - Evento della presidenza: videoconferenza informale dei ministri della SaluteBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta BOTOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaTesoro - Asta medio-lungo Interverranno, tra gli altri, il Giudice della Corte Costituzionale, Sabino Cassese; i senatori, Paolo Arrigoni e Antonio Misiani; Pier Luigi Bersani e il presidente nazionale della CNA, Daniele VaccarinoTesoro - Regolamento BOTRating sovrano - Francia - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Romania - Moody's e S&P Global pubblicano la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nei mesi di luglio e agostoScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e OpzioniTesoro - Regolamento medio-lungo