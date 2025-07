Milano tiene la posizione grazie agli acquisti sulle banche al centro del risiko

JPMorgan

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee (ad eccezione di Londra), dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che i dazi sulle importazioni dall'Unione Europea saranno del 30% e saranno applicati a partire dal primo di agosto, in assenza di una intesa che soddisfi entrambe le parti. Nelle prossime seduta arriveranno importanti spunti da oltreoceano, con l'avvio della stagione delle trimestrali (si inizia con i grandi gruppi finanziari) e la pubblicazione di dati macroeconomici significativi (l'inflazione americana è in calendario domani).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,169. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,46%.Sulla parità lo, che rimane a quota +86 punti base, con ilche si posiziona al 3,51%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,74%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,32%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,46%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 40.068 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 42.588 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,49%; con analoga direzione, leggermente negativo il(-0,32%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+5,71%, dopo la conclusione dell'OPAS di BPER con adesioni per oltre il 58% del capitale, sopra la soglia per l'efficacia dell'operazione). Ottima performance per, che registra un progresso del 5,51%. Exploit di, che mostra un rialzo del 4,49% (le prescrizioni che il governo italiano ha posto acon il Golden power potrebbero violare il diritto UE, ha detto la Commissione ). Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,66% (è iniziata l'OPS su).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,97%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,69%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,48%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,54%),(+2,97%),(+2,75%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,25%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,31%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,74%.scende del 2,13%.