Future USA in ribasso. Focus su inflazione e trimestrali

JPMorgan

Bank of America

Morgan Stanley

Citigroup

Goldman Sachs

Robinhood

Merck

Xpeng

Starbucks

SoFi Technologies

Southwest Airlines

(Teleborsa) - Dopo una settimana chiusa con una seduta segnata dalla debolezza,. I rialzi del prezzo del petrolio e di altre materie prime potrebbero spingere ulteriormente la crescita dell'inflazione. Gli investitori si preparano intanto a valutare le prime trimestrali: mercoledì tocca a, seguita giovedì da, evenerdì.Il contratto sulperde lo 0,25% a 34.654 punti, mentre quello sullomostra un ribasso dello 0,44% a 4.372 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un -0,72% a 14.711 punti.Sul, la giornata odierna è priva di spunti significativi provenienti da oltreoceano. I primi dati significativi arriveranno mercoledì, quando il Bureau of Labour Statistics (BLS) diffonderà un aggiornamento sull'andamento dell'inflazione e l'MBA i dati sulle richieste di mutui agli istituti di credito.Tra ic'è(una maggiore regolamentazione del mondo crypto potrebbe avere ripercussioni sul business, ha detto in una comunicazione alla SEC),(ha chiesto all'FDA un'autorizzazione d'emergenza per l'uso del suo farmaco contro la Covid-19),(dati positivi per la produzione di auto),(upgrade),(ha cancellato oltre 1.800 voli nel weekend per maltempo).