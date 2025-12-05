New York: senza freni Southwest Airlines

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia aerea americana
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,05%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Southwest Airlines
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,31%, rispetto a +0,91% dell'indice del basket statunitense
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Southwest Airlines
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,87 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 36,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)