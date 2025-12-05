Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 20:58
25.703 +0,48%
Dow Jones 20:58
48.026 +0,37%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

New York: senza freni Southwest Airlines

Migliori e peggiori
New York: senza freni Southwest Airlines
(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia aerea americana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,05%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Southwest Airlines mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,31%, rispetto a +0,91% dell'indice del basket statunitense).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Southwest Airlines rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,87 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 36,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```