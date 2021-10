Future USA contrastati. Titoli tech in positivo

JPMorgan

BlackRock

Bank of America

Morgan Stanley

Citigroup

Goldman Sachs

CureVac

Tesla

Fastenal

Nike

Square

Airbnb

MGM Resorts

Signet Jewelers

(Teleborsa) - Dopo un inizio di settimana chiuso in negativo, i future USA indicano che. I rialzi dei titoli tech nel pre-market spingono in positivo il Nasdaq, mentre il Dow Jones è in rosso: si teme che l'inflazione mostri un impatto sui risultati di molte società. Gli investitori si preparano intanto a: domani tocca a, seguite giovedì da, e venerdì daIl contratto sulperde lo 0,02% a 34.488 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,04% a 4.362 punti. Il derivato sulsegna un +0,22% a 14.745 punti.Sul, la giornata odierna è priva di spunti significativi. Dopo l'apertura della Borsa il Bureau of Labour Statistics (BLS) diffonderà i dati sui posti di lavoro vacanti. Domani si avrà invece un aggiornamento sull'andamento dell'inflazione e l'MBA pubblicherà i dati sulle richieste di mutui agli istituti di credito.Tra ic'è(la società ha dichiarato che interromperà lo sviluppo del suo candidato più avanzato per un vaccino Covid-19),(ha diffuso i dati sulle vendite di veicoli in Cina),(trimestrale in linea con le aspettative),(upgrade),(ha stretto un accordo per acquisire il concorrente Diamonds Direct).