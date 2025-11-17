A2A colloca green bond per 500 milioni di euro. Domanda 2,4 volte l'offerta

A2A

(Teleborsa) -, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha concluso con successo il collocamento del suo, i cui proventi saranno destinati a progetti interamente allineati alla Tassonomia Europea. L'obbligazione, del valore nominale di, ha una durata di 6,5 anni e scadenza al 24 maggio 2032 e ha ottenuto un forte interesse da parte del mercato, con richieste complessive, pari a circa 2,4 volte l'ammontare offerto.Il titolo è stato collocato a un prezzo di emissione pari a 99,323%, con une uno spread di 83 punti base rispetto al tasso midswap di riferimento. Le note pagheranno una cedola a tasso fisso pari a 3,250%. I titoli, regolati da legge inglese e destinati ad investitori istituzionali, sono stati emessi a valere sul Programma "European Medium Term Notes" approvato a dicembre 2024 dalla CONSOB. L'ammissione a quotazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di Borsa Italiana è prevista per il 24 novembre 2025.Le iniziative finanziate riguarderannoe dell'economia circolare, dallo sviluppo delle reti elettriche e delle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti.L'operazione è stata curata dain qualità di. Hanno agito nel ruolo di, Goldman Sachs,, Santander e UniCredit.