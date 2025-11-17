A2A colloca green bond per 500 milioni di euro. Domanda 2,4 volte l'offerta

(Teleborsa) - A2A
, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha concluso con successo il collocamento del suo secondo European Green Bond
, i cui proventi saranno destinati a progetti interamente allineati alla Tassonomia Europea. L'obbligazione, del valore nominale di 500 milioni di euro
, ha una durata di 6,5 anni e scadenza al 24 maggio 2032 e ha ottenuto un forte interesse da parte del mercato, con richieste complessive, pari a circa 2,4 volte l'ammontare offerto.
Il titolo è stato collocato a un prezzo di emissione pari a 99,323%, con un rendimento annuo di 3,370%
e uno spread di 83 punti base rispetto al tasso midswap di riferimento. Le note pagheranno una cedola a tasso fisso pari a 3,250%. I titoli, regolati da legge inglese e destinati ad investitori istituzionali, sono stati emessi a valere sul Programma "European Medium Term Notes" approvato a dicembre 2024 dalla CONSOB. L'ammissione a quotazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di Borsa Italiana è prevista per il 24 novembre 2025.
Le iniziative finanziate riguarderanno ambiti chiave della transizione energetica
e dell'economia circolare, dallo sviluppo delle reti elettriche e delle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti.
L'operazione è stata curata da Goldman Sachs
e Santander
in qualità di Global Coordinators
. Hanno agito nel ruolo di Joint Bookrunners BNP Paribas
, BofA
, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo
, J.P. Morgan
, Mediobanca
, Morgan Stanley
, Santander e UniCredit.