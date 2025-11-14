Milano 13-nov
A picco Wall Street

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con il Dow Jones che lascia sul terreno l'1,65%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 6.737 punti.
Pesante il Nasdaq 100 (-2,05%); sulla stessa tendenza, depresso l'S&P 100 (-1,75%).

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni di consumo secondari (-2,73%), informatica (-2,37%) e telecomunicazioni (-1,74%).

Sul sentiment ha pesato la drastica riduzione delle aspettative per un taglio dei tassi di interesse a dicembre da parte della Federal Reserve. I mercati stanno ora prezzando una probabilità del 45,8% per un taglio di 25 punti base a dicembre, molto inferiore alla probabilità del 67,8% vista la scorsa settimana, ha mostrato CME Fedwatch.
Un cambio di aspettative guidato dai timori per una maggiore incertezza sull’economia, con diversi funzionari della Casa Bianca che hanno avvertito che i dati sull’occupazione e sull’inflazione per ottobre potrebbero non essere mai rilasciati a causa dello shutdown.
Tra i protagonisti del Dow Jones, Cisco Systems (+4,62%), Nike (+2,85%), Merck (+1,62%) e Chevron (+1,47%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Walt Disney, che ha archiviato la seduta a -7,75%.

Sessione nera per Goldman Sachs, che lascia sul tappeto una perdita del 3,99%.

Vendite su Nvidia, che registra un ribasso del 3,58%.

Seduta negativa per JP Morgan, che mostra una perdita del 3,41%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Cisco Systems (+4,62%), Verisk Analytics (+2,24%), Biogen (+2,01%) e Regeneron Pharmaceuticals (+1,95%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MicroStrategy Incorporated, che ha chiuso a -7,15%.

In perdita Tesla Motors, che scende del 6,64%.

Pesante Shopify, che segna una discesa di ben -6,55 punti percentuali.

Seduta negativa per Palantir Technologies, che scende del 6,53%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Lunedì 17/11/2025
14:30 USA: Empire State Index (preced. 10,7 punti)

Mercoledì 19/11/2025
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale

Giovedì 20/11/2025
14:30 USA: PhillyFed (preced. -12,8 punti)

Venerdì 21/11/2025
15:45 USA: PMI servizi (preced. 54,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 54,8 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (preced. 52,5 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (preced. 53,6 punti).
