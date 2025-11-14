A picco Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

Cisco Systems

Nike

Merck

Chevron

Walt Disney

Goldman Sachs

Nvidia

JP Morgan

Cisco Systems

Verisk Analytics

Biogen

Regeneron Pharmaceuticals

MicroStrategy Incorporated

Tesla Motors

Shopify

Palantir Technologies

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche lascia sul terreno l'1,65%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 6.737 punti.Pesante il(-2,05%); sulla stessa tendenza, depresso l'(-1,75%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,73%),(-2,37%) e(-1,74%).Sul sentiment ha pesato la drasticada parte della Federal Reserve. I mercati stanno ora prezzando unaper un taglio di 25 punti base a dicembre, molto inferiore alla probabilità del 67,8% vista la scorsa settimana, ha mostrato CME Fedwatch.Un cambio di aspettative guidato dai timori per una maggiore, con diversi funzionari della Casa Bianca che hanno avvertito che i dati sull’occupazione e sull’inflazione per ottobrea causa dello shutdown.Tra i(+4,62%),(+2,85%),(+1,62%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,75%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,99%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,41%.(+4,62%),(+2,24%),(+2,01%) e(+1,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,15%.In perdita, che scende del 6,64%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,55 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,53%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Empire State Index (preced. 10,7 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: PhillyFed (preced. -12,8 punti)15:45: PMI servizi (preced. 54,8 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,8 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 52,5 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (preced. 53,6 punti).