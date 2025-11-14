A picco Wall Street

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con il Dow Jones
che lascia sul terreno l'1,65%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 6.737 punti.
Pesante il Nasdaq 100
(-2,05%); sulla stessa tendenza, depresso l'S&P 100
(-1,75%).
In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni di consumo secondari
(-2,73%), informatica
(-2,37%) e telecomunicazioni
(-1,74%).
Sul sentiment ha pesato la drastica riduzione delle aspettative per un taglio dei tassi di interesse a dicembre
da parte della Federal Reserve. I mercati stanno ora prezzando una probabilità del 45,8%
per un taglio di 25 punti base a dicembre, molto inferiore alla probabilità del 67,8% vista la scorsa settimana, ha mostrato CME Fedwatch.
Un cambio di aspettative guidato dai timori per una maggiore incertezza sull’economia
, con diversi funzionari della Casa Bianca che hanno avvertito che i dati sull’occupazione e sull’inflazione per ottobre potrebbero non essere mai rilasciati
a causa dello shutdown.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Cisco Systems
(+4,62%), Nike
(+2,85%), Merck
(+1,62%) e Chevron
(+1,47%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Walt Disney
, che ha archiviato la seduta a -7,75%.
Sessione nera per Goldman Sachs
, che lascia sul tappeto una perdita del 3,99%.
Vendite su Nvidia
, che registra un ribasso del 3,58%.
Seduta negativa per JP Morgan
, che mostra una perdita del 3,41%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Cisco Systems
(+4,62%), Verisk Analytics
(+2,24%), Biogen
(+2,01%) e Regeneron Pharmaceuticals
(+1,95%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MicroStrategy Incorporated
, che ha chiuso a -7,15%.
In perdita Tesla Motors
, che scende del 6,64%.
Pesante Shopify
, che segna una discesa di ben -6,55 punti percentuali.
Seduta negativa per Palantir Technologies
, che scende del 6,53%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Lunedì 17/11/2025
14:30 USA
: Empire State Index (preced. 10,7 punti) Mercoledì 19/11/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale Giovedì 20/11/2025
14:30 USA
: PhillyFed (preced. -12,8 punti) Venerdì 21/11/2025
15:45 USA
: PMI servizi (preced. 54,8 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 54,8 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (preced. 52,5 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (preced. 53,6 punti).