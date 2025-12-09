Milano
17:35
43.575
+0,33%
Nasdaq
22:00
25.669
+0,16%
Dow Jones
22:02
47.560
-0,38%
Londra
17:35
9.642
-0,03%
Francoforte
17:35
24.163
+0,49%
Martedì 9 Dicembre 2025, ore 22.51
New York: andamento rialzista per AirBnb
Migliori e peggiori
,
In breve
09 dicembre 2025 - 20.00
Apprezzabile rialzo per il
portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi
, in guadagno del 2,66% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Airbnb
+2,77%
