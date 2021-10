G20 Commercio al via a Sorrento. Di Maio: Rafforzare multilateralismo con WTO

(Teleborsa) - Ilsotto la presidenza italiana. Il Ministro degli Esteriha accolto ieri sera le, fra Stati ed organizzazioni internazionali, guidati dal commissario europeoe dalla rappresentante statunitense. Fra i temi all'ordine del giorno la, lae la risposta del sistema multilaterale di scambi allaLa ministeriale, in particolare, vuole imprimerein vista della 12° Conferenza in programma a Ginevra dal 30 novembre al 3 dicembre, che rappresenterà un momento cruciale per rilanciare il sistema multilaterale."L'idea di unè anche al centro del motto della nostra Presidenza del G20:Il commercio ha infatti un ruolo chiave al servizio delle Persone, del Pianeta e della Prosperità globale", ha affermato ilaprendo i lavori della planetaria e confermando che "il sistema commerciale multilaterale è stato una fonte di stabilità e ha contribuito a mitigare le ripercussioni della pandemia".La riunione del G20 è strutturata in- salute e sostenibilità ambientale; servizi investimenti e partecipazione delle PMI al commercio mondiale; riforma del WTO - e si terrà al Grand Hotel Riviera di Sorrento. I ministri responsabili parleranno anche di promozione del commercio digitale, riduzione dei costi del commercio di servizi e dell'opportunità di adottare quadri normativi e amministrativi trasparenti, prevedibili ed efficienti per gli investimenti.