CDP, SIMEST e JIACC: MoU per rafforzare cooperazione con Arabia Saudita e paesi arabi

(Teleborsa) -hanno firmato oggi a Riyad - nell'ambito del Forum Imprenditoriale Italia Arabia Saudita - unper intensificare la collaborazione economica tra le imprese italiane e quelle dei Paesi arabi, con particolare attenzione alle opportunità offerte dall'Arabia Saudita.L'accordo - sottoscritto alla presenza dele della cooperazione internazionalee di Khalid A. Al Falih, Ministro degli Investimenti del Regno dell'Arabia Saudita, mira a creare un canale strutturato, stabile e permanente di cooperazione, facilitando l'accesso delle aziende italiane ai mercati dell'area e promuovendo partnership industriali e commerciali ad alto valore aggiunto.Il Memorandum, si legge in una nota, rappresenta un passo significativo perconcrete tra imprese italiane e arabe. Il MoU prevede attività congiunte in: Business Matching e partnership industriali; Informazione e orientamento ai mercati arabi, con focus sull'Arabia Saudita; Eventi e missioni congiunte; Supporto all'internazionalizzazione."Questo accordo consolida l'impegno focalizzato di SIMEST nel supportare l'espansione di tante PMI italiane d'eccellenza in un'area geografica di importanza strategica e caratterizzata da una forte crescita economica - ha detto- La collaborazione con CDP e JIACC ci permetterà di mettere a disposizione delle imprese un percorso strutturato di accompagnamento, informazione e supporto finanziario, offrendo loro strumenti concreti per cogliere appieno le opportunità che un mercato dinamico come quello saudita sta generando in linea con la Vision 2030"."Con questo accordo CDP contribuisce a costruire una piattaforma operativa per rafforzare la presenza italiana in Arabia Saudita in un passaggio chiave del percorso di trasformazione economica dei paesi del Golfo - ha aggiunto- Attraverso strumenti di business matching, cooperazione con il sistema camerale e supporto alle partnership, puntiamo a posizionare le imprese italiane come partner qualificati lungo tutta la filiera dei grandi progetti infrastrutturali, energetici e tecnologici".