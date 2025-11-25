CDP, SIMEST e JIACC: MoU per rafforzare cooperazione con Arabia Saudita e paesi arabi

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP), SIMEST (Gruppo CDP) e la Camera di Commercio Italo-Araba (JIACC)
hanno firmato oggi a Riyad - nell'ambito del Forum Imprenditoriale Italia Arabia Saudita - un Memorandum of Understanding
per intensificare la collaborazione economica tra le imprese italiane e quelle dei Paesi arabi, con particolare attenzione alle opportunità offerte dall'Arabia Saudita.
L'accordo - sottoscritto alla presenza del Vicepremier e Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale Antonio Tajani
e di Khalid A. Al Falih, Ministro degli Investimenti del Regno dell'Arabia Saudita, mira a creare un canale strutturato, stabile e permanente di cooperazione, facilitando l'accesso delle aziende italiane ai mercati dell'area e promuovendo partnership industriali e commerciali ad alto valore aggiunto.
Il Memorandum, si legge in una nota, rappresenta un passo significativo per trasformare le grandi opportunità legate ai mega-programmi sauditi e alla Vision 2030 in collaborazioni operative
concrete tra imprese italiane e arabe. Il MoU prevede attività congiunte in quattro aree chiave
: Business Matching e partnership industriali; Informazione e orientamento ai mercati arabi, con focus sull'Arabia Saudita; Eventi e missioni congiunte; Supporto all'internazionalizzazione.
"Questo accordo consolida l'impegno focalizzato di SIMEST nel supportare l'espansione di tante PMI italiane d'eccellenza in un'area geografica di importanza strategica e caratterizzata da una forte crescita economica - ha detto Vittorio De Pedys, Presidente di SIMEST
- La collaborazione con CDP e JIACC ci permetterà di mettere a disposizione delle imprese un percorso strutturato di accompagnamento, informazione e supporto finanziario, offrendo loro strumenti concreti per cogliere appieno le opportunità che un mercato dinamico come quello saudita sta generando in linea con la Vision 2030".
"Con questo accordo CDP contribuisce a costruire una piattaforma operativa per rafforzare la presenza italiana in Arabia Saudita in un passaggio chiave del percorso di trasformazione economica dei paesi del Golfo - ha aggiunto Laurent Franciosi, Responsabile sviluppo mercati internazionali
- Attraverso strumenti di business matching, cooperazione con il sistema camerale e supporto alle partnership, puntiamo a posizionare le imprese italiane come partner qualificati lungo tutta la filiera dei grandi progetti infrastrutturali, energetici e tecnologici".