Milano 9:30
43.199 -0,05%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 9:30
9.705 +0,11%
23.753 -0,06%

Spagna, frenano le vendite al dettaglio in ottobre

Economia, Macroeconomia
Spagna, frenano le vendite al dettaglio in ottobre
(Teleborsa) - Frena il commercio al dettaglio in Spagna nel mese di ottobre. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita del 3,8% su base annua, dopo il +4,1% riportato a ottobre (dato rivisto da +4,2%).

Su base mensile si registra un aumento dello 0,4% dopo il -0,4% del mese precedente.

La serie grezza (non destagionalizzata) registra un aumento pari al 3% su base annuale da +4,3%.

(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)
Condividi
```