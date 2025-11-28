Spagna, frenano le vendite al dettaglio in ottobre

(Teleborsa) - Frena il commercio al dettaglio in Spagna nel mese di ottobre. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica
spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita del 3,8% su base annua, dopo il +4,1% riportato a ottobre (dato rivisto da +4,2%).
Su base mensile si registra un aumento dello 0,4% dopo il -0,4% del mese precedente.
La serie grezza (non destagionalizzata)
registra un aumento pari al 3% su base annuale da +4,3%.(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)