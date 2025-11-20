G20, Oxfam: la ricchezza dei super-ricchi cresce di 2,2 trilioni mentre miliardi restano in povertà

(Teleborsa) - LaLe fortune di unapassando da 13,4 a 15,6 trilioni di dollari. Un incremento superiore agli 1,65 trilioni di dollari necessari per permettere a chi oggi vive con meno di 8,30 dollari al giorno di raggiungere e mantenersi per un anno a tale soglia.È la denuncia lanciata daUn summit in cui sarà centrale il tema dellaposto con forza dalla presidenza sudafricana e affrontato in dettaglio nel rapporto, di recente pubblicazione, della task-force speciale del G20 presieduta dal Premio Nobel per l’Economia Joseph E. Stiglitz. Un’iniziativa voluta dal Sudafrica con l’obiettivo di portare a un’azione più incisiva del Gruppo dei 20 per la riduzione delle crescenti disparità globali.Eloquente il quadro restituito dal rapporto della task-force: su, ma il modo in cui tale incremento si è distribuito tra i diversi gruppi della popolazione mondiale ha evidenziato macroscopici squilibri. Il 41% dell’incremento è stato appannaggio dell’1% più ricco del pianeta, mentre la metà più povera dell’umanità ha incamerato appena l’1% della "nuova ricchezza".Il rapporto evidenzia comecompromettendo la tenuta stessa delle democrazie."È una– dichiara M– Al pari dell’IPCC (Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici dell’ONU), un panel permanente di esperti indipendenti da diverse regioni del mondo assicurerebbe rigore scientifico alla raccolta dei dati e all’analisi delle tendenze delle disuguaglianze, effettuerebbe valutazioni delle politiche pubbliche e formulerebbe raccomandazioni ai governi".Il presidente sudafricanonel rapporto Stiglitz, invitando gli altri Paesi del G20 a sostenerle."Nonostante i livelli record di concentrazione della ricchezza privata ai vertici delle nostre società, la ricchezza pubblica è stagnante, se non in declino, e molti Paesi sono sempre più indebitati, privando i cittadini di opportunità e diritti, causando povertà, fame, risentimento, sfiducia e instabilità. – aggiunge Maslennikov -IlIlnon parteciperà al vertice, mentre la suasta di fattoche fuori, attraverso dazi sconsiderati, agevolazioni fiscali regressive e tagli agli aiuti al Sud globale.Dall'insediamento della nuova amministrazione Trump,e hanno cercato di costringere, sotto minaccia di pesanti sanzioni, altri Paesi ad annacquare riforme fiscali cogenti. Un’azione che si è concretizzata ad esempio con la pressione esercitata sui Paesi del G7 per esentare le multinazionali statunitensi da un’imposta minima globale sulle società.Gli altri Paesi del G20 hanno oggi, lavorando per la riduzione delle disuguaglianze e approntando regole internazionali e processi di cooperazione tra Paesi di cui benefici l’intera collettività planetaria, ponendo al centro il benessere e le aspirazioni dei più vulnerabili.In questo contestoper un’azione incisiva che assicuri una tassazione effettiva e più equa degli ultra-ricchi - come concordato l’anno scorso in occasione del G20 in Brasile – passando dalle parole ai fatti.Non si puòi contribuenti più ricchi versino, in proporzione al proprio reddito o ricchezza, minori imposte dirette, indirette e contributi rispetto a cittadini con redditi più modesti o patrimoni più esigui. Non deve passare in sordina il fatto che i super-ricchi riescano oggi a strutturare i propri patrimoni minimizzando i flussi di reddito tassabile e godano di ampie opportunità per occultare offshore i propri capitali. Va inoltre contrastato il dumping fiscale internazionale in materia di tassazione personale, a partire dall’abolizione di regimi fiscali di estremo favore offerti da molti Paese ai paperoni d’oltreconfine.È infine cruciale che il G20 agisca con decisione per. Secondo il, più della metà dei Paesi a basso reddito è in una situazione di indebitamento eccessivo o rischia di finirci. Un macigno che priva gli Stati di risorse fondamentali per le scuole, gli ospedali e le infrastrutture, aggravando le disuguaglianze. Basti pensare che oggi 3,4 miliardi di persone vivono in Paesi che spendono più per il pagamento degli interessi sul debito estero che per l'istruzione o la sanità."Per questi Stati ripagare il debito equivale oggi a rinunciare allo sviluppo e ai servizi essenziali per la popolazione - conclude– Il piano del G20 per aiutarli a. Al momento solo 4 dei 69 Paesi ammissibili hanno presentato domanda per parteciparvi. Si tratta di economie sempre più intrappolate in un circolo vizioso: i capitali privati sono in ritirata a causa dell’aumento del rischio di insolvenza, costringendo i, i cui prestiti sono spesso accompagnati da condizioni più severe, come ad esempio le richieste di tagli draconiani alla spesa pubblica".