Turismo, IEG: al via a Rimini TTG Travel Experience

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Più dieventi,buyer provenienti da oltre 40 Paesi esteri (62% dall’Europa e 38% dai Paesi extra europei), unai Paesiesteri presenti: domani, mercoledì 13 ottobre, si alza il sipario su. Fino alal quartierefieristico di Rimini, assieme ail più importante marketplace in Italia riaccende ialle ore 12 nella Hall Sud l’edizione 2021 con i saluti introduttivi dipresidente diSpA, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, eassessore al turismo. A seguire un talk show condotto da, Ministro del turismo,presidente di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo,i, Chief Executive Officer ITA - Italia Trasporto Aereo epresidente di Federalberghi.Più digli speaker distribuiti nelle nove arene per i tre giorni di manifestazione, ispirati alla Vision 2021 “Be Confident”. Tema che viene declinato su quattro pilastri, Fiducia nella vita, persone, natura e futuro attraverso un nuovo racconto dell’esperienza di viaggio, affidato per questa edizione, principalmente a voci femminili.Alsono presenti le più rappresentative Associazioni di Categoria, tutte le Regioni, ENIT, Federalberghi, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Politecnico Touring Club Italiano. E ancora per TTG Travel Experience (58a edizione) Legambiente con l’Oscar dell’Ecoturismo, Confturismo per la ripresa del settore turistico, SISTUR – Società Italiana di Scienze del Turismo in un talk con l’innovazione e la sostenibilità del settore, ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche con la ricerca sull’impiego femminile nella filiera e FAI –Fondo per l’Ambiente Italiano con le città, i borghi e le ville del patrimonio italiano.Per ildi SIA Hospitality Design, i concept delle quattro mostre raccontano l’innovazione e l’evoluzione dell’hotel con le maggiori firme dell’architettura Made in Italy. Presenti i docenti del POLI.Design di Milano nella Design Arena con speech sul valore degli spazi e dell’arredo. Anche per SUN Beach&Outdoor Style, giunto alla sua 39a edizione, un programma ricco di novità per gli operatori dell’outdoor, stabilimenti balneari e campeggi, tra cui FAITA - Federcamping. Festeggiamenti anche per SIB – Sindacato Italiano Balneari che celebra i 60 anni di rappresentanza imprenditoriale alla fiera di Rimini.- si legge nella nota - "si tengono in contemporaneacon, inedito marketplace sui materiali innovativi per l’interior, il design e l’architettura.Come tutte le manifestazioni e gli eventi di IEG, anche TTG, SIA, SUN e SUPERFACES si svolgeranno ingrazie all’applicazione del#Safebusiness by IEG e l’accreditamento GBAC STARTM, il programma globale di certificazione degli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi infettivi per il p