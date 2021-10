Edilizia, calano i permessi per costruire nel 2° trimestre

(Teleborsa) - Calano nel secondo trimestre 2021 i permessi per costruire, segnalando un rallentamento del mercato edile. Nel comparto residenziale, si stima una diminuzione congiunturale del 2,9% per il numero di abitazioni, che si attesta a 14.500 unità, e del 2,6% per la superficie utile abitabile a 1,28 milioni di metri quadrati.Anche la superficie dei fabbricati non residenziali diminuisce rispetto al trimestre precedente, in misura marcata (-14,6%) a poco più di 2,3 milioni di metri quadrati.In termini tendenziali, nel secondo trimestre del 2021, si osserva un forte incremento per il settore residenziale: +46,7% per il numero di abitazioni e +44,7% per la superficie utile abitabile. L’edilizia non residenziale aumenta del 16,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.