EdiliziAcrobatica, contratti sottoscritti in aumento del 48% nel primo trimestre

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il numero dinelè in aumento del 48,3%, passando da 4.884 contratti nel 2023 a 7.241 quest'anno. Questo risultato riflette la decisa crescita del numero dei clienti, che registra un incremento anno su anno del 92%."È con grande soddisfazione che oggi, in un momento non certo facile per il settore dell'edilizia, confermiamo, dati alla mano, che Acrobatica ha continuato a crescere incrementando sia il numero di clienti che quello dei contratti sottoscritti nel primo trimestre 2024 - ha commentato- Una crescita non è imputabile ad altro che alla nostra strategia e al nostro modello di business che premia i risultati delle persone stimolandole a crescere e a raggiungere obiettivi sempre più sfidanti che, nonostante ciò, vengono puntualmente superati".