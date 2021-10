PNRR, Udir: "Occasione d'oro per avviare recupero patrimonio edilizio scolastico"

(Teleborsa) -, una cifra utile per poter pernel patrimonio edilizio scolastico, che si torva alla canna del gas. Il rdel 2020, infatti, mette a nudo tutte le verità sulla qualità dell'edilizia scolastica nel nostro Paese, non lasciando spazio a dubbi.Secondo l’analisi di Legambiente, infatti, la scuola italiana non gode di ottima salute: laed i rsono una cosa tangibile. Anche il Corriere della Sera conferma che il patrimonio edilizio scolastico in Italia è "vetusto e poco sostenibile" con 1 edificio su 2 che non ha ancora il certificato di collaudo statico (46,8%), di agibilità (49,9%), prevenzione incendi (43,9%). E deve far riflettere anche il dato che vede un notevole divario tra Nord e Sud: circa il 56% degli edifici scolastici del meridione necessita di interventi urgenti contro il 36% di quelli del Nord.Secondo il sindacato dei dirigenti scolastici, il PNRR rappresenta certamente, perché mai come adesso urge intervenire, investendo nel patrimonio edilizio scolastico italiano, sfruttando i fondi del piano.Per, Presidente del sindacato Udir "ècon urgenza,imputabile ai dirigenti scolastici in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro". Il sindacato, da sempre in prima linea nella difesa del dirigente scolastico, si è più volte mostrato sensibile alla problematica, avanzando diverse proposte emendative, note come scudo penale volte alla modifica degli articoli 589 e 590 del Codice Penale, nei diversi disegni di legge per alleggerire, in parte o del tutto, il dirigente da responsabilità spesso considerate improprie e trascendenti il ruolo proprio di capo istituto.