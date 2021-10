A2A, inclusione nell'indice MIB ESG conferma direzione Piano strategico

A2A

(Teleborsa) -è fra le quaranta società inseritedi Borsa Italiana, dedicato alle blue-chip quotate che vantano le migliori pratiche a livello ESG, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.Per A2A l’inserimento nel nuovo indice rappresenta un’ulterioredi business della Life Company, che ha messo la sostenibilità al centro del suo operato e deldecennale, prevedendo 16 miliardi di investimenti, il 90% dei quali in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).Si tratta di un'altra importante conferma per A2A che è già presente in altri sei indici ESG: FTSE4Good Index; ECPI Low Carbon ItalyEquity; Ethibel Sustainability Index Excellence Europe; EURO STOXX Sustainability Index; Euronext Vigeo Index: Eurozone 120; Standard Ethics Italian Index. E’ presente anche nel Bloomberg Gender Equality Index.