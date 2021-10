Dulevo partecipa a Ecomondo 2021

(Teleborsa) - Ci sarà anchesocietà attiva nell’ambito del cleaning, industriale e urbano, all’edizionel'evento di riferimento in Europa per lche si terrà presso il quartiere fieristico di Rimini dal 26 al 29 ottobre. Riflettori, dunque, puntati sulla, a conferma - si legge nel comunicato - di quanto l’offerta di Dulevo sia ampia e dellanei confronti della riduzione dei consumi e dell’utilizzo di fonti alternative di alimentazione.L’azienda emiliana lo scorso 31 maggio è entrata a far parte diche con l’ingresso di Dulevo diventerà leader mondiale nella fornitura di macchine per la pulizia, in grado di offrire la gamma più completa possibile di prodotti complementari.Il Gruppo FAYAT- si legge ancora - è unpuò contare su oltredipendenti e fornisce soluzioni innovative e sostenibili in 7 principali campi di attività tra cui