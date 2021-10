Eventi e scadenze: settimana del 18 ottobre 2021

Esprinet

(Teleborsa) -Consiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri - I ministri degli Affari esteri riuniti in sede di Consiglio discuteranno dell'approccio dell'UE alla regione del Golfo e delle relazioni dell'UE con il partenariato orientale. Durante la colazione del Consiglio si terrà uno scambio di opinioni sulla situazione in Etiopia e NicaraguaBanca d'Italia - Conti finanziari; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescitaIstat - Economia non osservata nei Conti nazionali - Anno 2019ANIA Insurance Summit - L'Insurance Summit, evento internazionale organizzato dall'ANIA è dedicato al ruolo del settore assicurativo per la transizione verso un'economia sostenibile. Interviene il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele FrancoCNEL - Evento istituzionale - Comitato del CNEL per l'esame degli atti dell'Unione europeaINPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.PREVINDAI - Denuncia e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Luglio-Settembre 2021.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".Modello Unico 2021 Persone Fisiche / Società di persone (ISA) - Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.PREVINDAPI - Denuncia e versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali, e a favore dei dirigenti delle aziende industriali, relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente.Cedolare Secca - Versamento della rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.Modello IRAP 2021 (ISA) - Versamento con maggiorazione dell'IRAP risultante dalle dichiarazioni annuali (saldo 2020 e 1° acconto 2021) per i soggetti con ISA.Dichiarazione IVA annuale - Versamento saldo Iva - Versamento rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione.Conferenza di ricerca congiunta Banca d'Italia-Bank of England - La Conferenza di ricerca congiunta Banca d'Italia e Bank of England "The macro-financial impacts of climate change and the net zero transition" sarà aperta da Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, e Andrew Bailey, Governatore della Banca d'Inghilterra. L'evento mira a promuovere il confronto fra policymaker delle banche centrali ed eminenti accademici sulle più evolute frontiere della ricerca e comprenderà un dibattito di alto livello su finanza e politiche per raggiungere zero emissioni netteFinance in Common Summit - La seconda edizione del Global Summit of all Public Development Banks si svolge a Roma ed è ospitato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in partnership con l'International Fund for Agricultural Development (IFAD) e con il supporto di Finance in Common CoalitionCNEL - Evento istituzionale - Gruppo di lavoro su Politiche industriali e Transizione digitale per il monitoraggio dell'attuazione del PNRRBCE-CEBRA conference - Quinta edizione della riunione annuale organizzata dalla Central Bank Research Association (CEBRA) con la BCE. Focus sulle implicazioni del crescente ruolo delle valute digitali e del fintech per il sistema monetario e finanziario internazionale15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dati relativi ai Ricavi e principali KPI del III Trim. 2021, non sottoposti a revisione contabile- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoBorsa Italiana - TOL Summit - Apre la giornata Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa Italiana alla quale partecipano rappresentanti dei principali intermediari finanziari italiani per discutere dei trend e delle opportunità di mercato del 2021. Inoltre esperti operatori del settore esamineranno i diversi strumenti a disposizione degli investitori e i loro diversi utilizzi per affrontare al meglio gli attuali scenari di mercatoComitato esecutivo Abi - Interverranno: Senatore Luciano D'Alfonso, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, e Onorevole Luigi Marattin, Presidente della Commissione Finanze della CameraCNEL - Evento istituzionale - Gruppo di lavoro su Scuola e Formazione per il monitoraggio dell'attuazione del PNRRGreen Italy 2021 - Al Rapporto Green Italy 2021, organizzato da Unioncamere e Symbola, interverranno, tra gli altri, Giuseppe Tripoli Segretario generale Unioncamere, Ermete Rialacci Presidente Fondazione Symbola, Andrea Prete Presidente Unioncamere, Francesco Starace Amministratore Delegato Enel, Roberto Cingolani Ministro della Transizione Ecologica e Paolo Gentiloni Commissario Europeo per gli Affari EconomiciBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroFed - Beige Book- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodoModello 730 - Integrativo - Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo.75° Aice "Il mondo è il nostro mercato" - Evento organizzato da Aice, Associazione Italiana Commercio Estero, per un confronto sui temi dell'export e dell'internazionalizzazione tra le principali istituzioni e il mondo delle impreseConsiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di COVID-19, trasformazione digitale, prezzi dell'energia, migrazione e relazioni esterneAcri - 97a Giornata Mondiale del Risparmio - La Giornata Mondiale del Risparmio è organizzata dall'Acri sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L'evento, in diretta streaming, Il titolo dell'edizione di quest'anno è "Risparmio privato e risorse europee per la ripartenza del Paese". Interverranno il presidente di Acri Francesco Profumo, il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele FrancoBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei dati di ricavi retti al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodoCNEL - Evento istituzionale - Gruppo di lavoro su Ambiente e Riconversione ecologica per il monitoraggio dell'attuazione del PNRRBanca d'Italia - Bollettino EconomicoRating sovrano - Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Sistema dei pagamentiRating sovrano - Austria, Finlandia, Olanda e Romania - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Regno Unito, Grecia e Turchia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito12.00 - 4 Weeks 4 Inclusion - Al via la seconda edizione del più grande evento interaziendale dedicato all'inclusione. Per la giornata inaugurale l'appuntamento principale sarà "Storie di inclusione" al quale parteciperanno autorevoli rappresentanti delle Istituzioni e del mondo aziendale tra i quali Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, Elena Bonetti, Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Salvatore Rossi, Presidente di TIM, Laura Nurra, Direttore Risorse Umane di American Express Italia, Ernesto Ciorra, Head of Innovability di Enel e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo17.00 - 4 Weeks 4 Inclusion - I lavori della giornata inaugurale si concluderanno con "Uguali perché diversi" con la partecipazione di Maurizio Landini Segretario Generale CGIL, Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL, Pierpaolo Bombardieri Segretario Generale UIL che faranno il punto sull'inclusione nel mondo del lavoro e sul ruolo delle parti socialiTesoro - Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio (1a convocazione)- Risultati di periodo- CDA: Rapporto trimestrale al 30 settembre 2021- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive