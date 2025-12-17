Milano
17:35
44.099
+0,25%
Nasdaq
22:00
24.648
-1,93%
Dow Jones
22:01
47.886
-0,47%
Londra
17:35
9.774
+0,92%
Francoforte
17:35
23.961
-0,48%
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 22.19
Home Page
/
Notizie
/ New York: positiva la giornata per Honeywell International
New York: positiva la giornata per Honeywell International
Migliori e peggiori
,
In breve
17 dicembre 2025 - 20.00
Apprezzabile rialzo per il
produttore di apparecchiature industriali
, in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Honeywell International
+0,82%
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto