Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 22:00
24.648 -1,93%
Dow Jones 22:01
47.886 -0,47%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: positiva la giornata per Honeywell International

Apprezzabile rialzo per il produttore di apparecchiature industriali, in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti.
