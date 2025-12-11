Seduta all'insegna del toro a New York dopo la Fed

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, dopo che la Federal Reserve ha ridotto i tassi d'interesse, per la terza volta di fila, segnalando che potrebbe lasciarli invariati nei prossimi mesi.
Il Dow Jones
termina a che avanza a 48.058 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.887 punti.
Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,42%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,43%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni industriali
(+1,84%), materiali
(+1,77%) e beni di consumo secondari
(+1,52%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Nike
(+3,88%), Caterpillar
(+3,53%), Johnson & Johnson
(+3,29%) e American Express
(+3,20%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Microsoft
, che ha archiviato la seduta a -2,79%.
Tentenna Boeing
, con un modesto ribasso dello 0,82%.
Giornata fiacca per Nvidia
, che segna un calo dello 0,64%.
Piccola perdita per Verizon Communication
, che scambia con un -0,55%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Old Dominion Freight Line
(+5,69%), Shopify
(+5,31%), Regeneron Pharmaceuticals
(+4,86%) e Warner Bros Discovery
(+4,51%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MercadoLibre
, che ha chiuso a -5,15%.
In perdita DoorDash
, che scende del 4,21%.
Pesante Netflix
, che segna una discesa di ben -4,14 punti percentuali. T-Mobile US
scende del 2,99%.