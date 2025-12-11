Milano 10:22
43.527 +0,14%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:22
9.667 +0,11%
Francoforte 10:22
24.126 -0,02%

Seduta all'insegna del toro a New York dopo la Fed

La banca centrale ha tagliato di un quarto di punto i tassi d'interesse

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, dopo che la Federal Reserve ha ridotto i tassi d'interesse, per la terza volta di fila, segnalando che potrebbe lasciarli invariati nei prossimi mesi.

Il Dow Jones termina a che avanza a 48.058 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 6.887 punti.
Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,42%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,43%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni industriali (+1,84%), materiali (+1,77%) e beni di consumo secondari (+1,52%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Nike (+3,88%), Caterpillar (+3,53%), Johnson & Johnson (+3,29%) e American Express (+3,20%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Microsoft, che ha archiviato la seduta a -2,79%.

Tentenna Boeing, con un modesto ribasso dello 0,82%.

Giornata fiacca per Nvidia, che segna un calo dello 0,64%.

Piccola perdita per Verizon Communication, che scambia con un -0,55%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Old Dominion Freight Line (+5,69%), Shopify (+5,31%), Regeneron Pharmaceuticals (+4,86%) e Warner Bros Discovery (+4,51%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MercadoLibre, che ha chiuso a -5,15%.

In perdita DoorDash, che scende del 4,21%.

Pesante Netflix, che segna una discesa di ben -4,14 punti percentuali.

T-Mobile US scende del 2,99%.
