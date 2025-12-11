Seduta all'insegna del toro a New York dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, dopo che la Federal Reserve ha ridotto i tassi d'interesse, per la terza volta di fila, segnalando che potrebbe lasciarli invariati nei prossimi mesi.Iltermina a che avanza a 48.058 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 6.887 punti.Guadagni frazionali per il(+0,42%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,43%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,84%),(+1,77%) e(+1,52%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,88%),(+3,53%),(+3,29%) e(+3,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,79%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,82%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,64%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,69%),(+5,31%),(+4,86%) e(+4,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,15%.In perdita, che scende del 4,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,14 punti percentuali.scende del 2,99%.