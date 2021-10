IEG, la parrocchia è digital: a Koinè la prima app per le community di fedeli

(Teleborsa) - Laa portata digrazie alla prima App al servizio dei parroci. Si chiamae nasce da un’idea semplice: sfruttare i nuovi media come strumento di aggregazione quotidiano per le community dei fedeli. Realizzata in partnership da Fondazione Terra Santa e Kotuko, la App, già disponibile su Google Play e Apple Store inper tutti gli utenti, si presenta come canale di comunicazione privilegiato, una risorsa pastorale personalizzabile secondo le esigenze di ogni singola parrocchia che sarà presentata il prossimo lunedì in occasione di Koinè, la XIX International Exhibition of Sacred Arts di Italian Exhibition Group (IEG) in programma dal 24 al 26 ottobre 2021 nel quartiere fieristico di Vicenza.Ad accendere i riflettori sull’innovazione tecnologica applicata al settore del sacro l’dell’evento di IEG che darà spazio a tutte le novità per la liturgia, l’architettura di culto, il turismo spirituale con progetti d’avanguardia di fundraising, design e management del turismo religioso. Oltre alla app di ultima generazione per le parrocchie, tra le molte soluzioni in mostra anche il self check-in che guarda all'undertourism sostenibile e smart e l’utilizzo di droni, scanner e software per la modellazione in 3D di gioielli devozionali.