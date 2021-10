Matica Fintec, emesso bond non convertibile per 4 milioni di euro

Matica Fintec

Banca Finnat Euramerica

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha completato con successo l'emissione di unper finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita, attraverso l'adesione al, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di, in qualità di Arranger.Il prestito obbligazionario ha una durata di 7 anni, sarà di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,9%, da liquidarsi in via posticipata con rate semestrali. Le risorse rinvenienti dal bond saranno usate per finanziare programmi di sviluppo attraverso"L'emissione dei bond rappresenta un approccio complementare al mercato dei capitali - ha commentatodi Matica Fintec - I basket bond sono un'innovazione assoluta nel mercato del credito italiano per sostenere le imprese che hanno bisogno di finanziamenti per espandersi per linee esterne e rafforzare gli investimenti in R&D attraverso il ricorso al mercato dei capitali. Costituiscono, inoltre, uninteressati a sostenere lo sviluppo del sistema delle imprese nazionali"., in questa fase, è intervenuta nell'operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc (Growth Market Basket Bond Srl), mentree Banca Finnat Euramerica hanno investito il rimanente ammontare complessivo.