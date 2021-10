Racing Force avvia il processo di quotazione su AIM Italia

Ferrari

(Teleborsa) - Racing Force, gruppo attivo nel settore dei componenti di sicurezza per il motorsport, intende quotarsi a Piazza Affari tramite una(Euronext Growth Milan a partire dal 25 ottobre 2021). In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente all'ottenimento dell'ammissione da parte di Borsa Italiana, il completamento dell'offerta è attualmente previsto per la2021. La società intende usare i proventi dell'operazione per finanziare la propria crescita, rafforzare la struttura patrimoniale e massimizzare la futura flessibilità finanziaria.Il flottante necessario ai fini della quotazione sarà costituito mediante un collocamento privato. In particolare, l'offerta comprenderà: l'ordinarie della società derivanti da un aumento di capitale, con esclusione del diritto d'opzione, per un importo complessivo stimato tra 20 e 25 milioni di euro; laesistenti, per un importo minimo complessivo finalizzato ad un flottante minimo del 25% del capitale sociale ordinario totale della società dopo l'esecuzione dell'offerta, escluse le azioni in sovrallocazione. Si prevede che gli azionisti venditori forniscano al Sole Global Coordinator unaper l'acquisto di ulteriori azioni ordinarie della società per un numero complessivo fino al 15% del totale delle Nuove Azioni e delle Azioni Esistenti, per coprire eventuali sovrallocazioni e posizioni corte derivanti da operazioni di stabilizzazione."Si tratta di un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita - ha commentatodi Racing Force Group - La quotazione ci garantirà ancora maggior visibilità e prestigio a livello internazionale e ci permetterà di accelerare sui futuri piani di sviluppo del Gruppo". "Dopo le importanti acquisizioni del 2019 e i lusinghieri risultati che abbiamo raggiunto anche durante i mesi di emergenza sanitaria, riteniamo che l'operazione allo studio possa garantire il miglior supporto agli ambiziosi piani per i prossimi anni - ha aggiunto -, garantendo continuità di impegno, strategie e valori, nell’interesse dei nostri dipendenti, clienti, fornitori e degli investitori che crederanno nel progetto".Il gruppo ha sede a Ronco Scrivia (GE) ed è stato fondato nel 1973 (con nome OMP Racing, cambiato a settembre 2021). La gsvaria dai caschi alle tute, dai guanti alle scarpe, dai sedili alle cinture di sicurezza, dai rollbar ai volanti, dagli estintori ai sistemi di comunicazione, commercializzati con i marchi OMP, Bell Helmets, ZeroNoise, Racing Spirit.sono alcuni dei principali piloti di Formula 1 equipaggiati con i caschi Bell. Inoltre, il gruppo è da 12 anni partner ufficiale FIA e con i prodotti a brand OMP lavora con team come, Lamborghini, Mercedes.sono passati dai 14 milioni di euro del 2009 ai 33,7 del 2020, con un tasso medio di crescita annuale superiore al 10%. Il gruppo, che oggi impiega oltre, nel primo semestre 2021, ha raggiunto ricavi per 24,9 milioni di euro, con un EBITDA di 6 milioni di euro. Il fatturato 2020 di Racing Force è realizzato per l'87%in quasi 80 Paesi in tutto il mondo. Il gruppo ha tre(Ronco Scrivia, Pisa, Bahrain), tre(Ronco Scrivia, Sakhir, Miami), quattro pro-shop (Ronco Scrivia, Bahrain, Indianapolis, Mooresville). La factory del Gruppo in Baharin è all’interno del circuito di Sakhir, utilizzato per le gare di F1.In relazione all'offerta, Equita SIM S.p.A. agisce in qualità di Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner, Nomad (i.e. Euronext Growth Advisor) e Specialista della società. Emintad Italy S.r.l. agisce in qualità di consulente finanziario della società. LCA Studio Legale agisce in qualità di consulente legale della società e del Nomad.