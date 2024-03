Racing Force, utile netto 2023 in calo a 4,8 milioni e ricavi +6,4%

Racing Force

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 con undi euro, in calo rispetto ai 7,5 milioni dell'esercizio 2022. Isi sono attestati a 62,7 milioni e risultano in crescita del 6,4% risetto a 2022 (+7% a cambi costanti).L’incremento ha caratterizzato in particolare le aree geografiche EMEA (+11,2%) ed APAC (+15,0%), mentre le Americhe segnano una flessione (-7,8%), dovuta principalmente ad una fornitura one-off effettuata nel corso dell’esercizio precedente ad un cliente al fuori del motorsport, oltre che all’indebolimento del dollaro nei confronti dell’euro. Al netto di questi effetti, la crescita nelle Americhe è stata del 4,6%.Il Margine di contribuzione si attesta a 38,7 milioni (61,7% Gross margin) ea 9,6 milioni (15,4% EBITDA margin) contro gli 11,7 milioni del 2022. La variazione è dovuta principalmente a maggiori costi sostenuti nel corso del 2023 per sostenere la crescita nel Motorsport e, soprattutto, i progetti di investimento e diversificazione attualmente in fase di implementazione.a 3,2 milioni da 4,4 milioni al 31 dicembre 2022, anche grazie all’aumento di capitale eseguito a gennaio 2023, oltre che alla liquidità generata nel corso del periodo dalla gestione operativa, al netto degli investimenti nel corso dell’esercizio.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato didell’Assemblea degli Azionisti la, in una o più tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sino a un numero massimo chead un corrispettivo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell’ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato cheindicato nelrelativo all’incrementoconsolidato rispetto all’esercizio precedentee, pertanto, non sono maturati i diritti assegnati ai beneficiari ed ha stabilito il quantitativo dei Diritti da assegnare ai Beneficiari, per la Seconda Tranche, in massimocomplessivamente in esecuzione del Piano, corrispondenti pertanto a 223.765 azioni.