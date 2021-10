Titoli di Stato, rendimento nuova emissione BTP Green all'1,676%

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato i risultati della, emesso per la prima volta lo scorso 3 marzo 2021 con cedola 1,50% e scadenza 30 aprile 2045. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 27 ottobre.. Il titolo, i cui proventi netti sono dedicati al finanziamento di spese pubbliche con positivo impatto ambientale (green), è stato collocato al prezzo di 96,717 corrispondente ad unIl collocamento, spiega il MEF in una nota, è stato effettuatocostituito da cinque lead manager, BofA Securities Europe S.A., Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e Nomura Financial Products Europe GmbH, e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.