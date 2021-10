Grano, Confagricoltura: "Avviare tavolo interprofessionale permanente per rafforzare le filiere pasta e farine"

(Teleborsa) - "I prezzi del grano duro e del grano tenero sono in crescita. Gli aumenti all'origine non devono però essere pagati dai produttori con rincari, non giustificabili, di mezzi tecnici e sementi; la componente agricola sta recuperando margini persi nei dieci anni precedenti". Lo ha sottolineato ilintervenendo – insieme al– altenutosi alin due momenti distinti, con ilConfagricoltura ha fatto presente come gli incrementi, soprattutto per il grano duro, siano dovuti ad una "situazione congiunturale internazionale, protrattasi nell'ultimo anno e mezzo, con costante diminuzione delle scorte, ma anche per i costi dei trasporti lievitati". Anche il prezzo all'ingrosso delle semole di frumento duro – ha sottolineato Confagricoltura – sta seguendo il medesimo andamento della materia prima. Ciò in ragione della forte incidenza del prezzo della granella su quello della semola. Per quanto riguarda il comparto a tenero il mercato nazionale è caratterizzato da un andamento più altalenante con unaNell'incontro ministeriale è stata, in particolare, rimarcata a necessità di strutturare entrambe le filiere per ripartire equamente il valore aggiunto tra i diversi attori. Tutti i partecipanti – fa sapere Confagricoltura – sono stati d'accordo sulla ce si sono dimostrati pronti a collaborare attivamente. Ai due tavoli si dovrebbero anche approfondire le modalità di assegnazione delle risorse al comparto previste dal fondo complementare del Pnrr.Per"l'obiettivo è anche quello di definire specifici contratti di filiera che supportino le scelte agronomiche e di programmazione dei produttori anche per mezzo di finanziamenti ministeriali"."Consideriamo fondamentale – ha concluso– un momento di confronto permanente su tutte le problematiche specifiche, già sperimentato con successo in altri settori e che possono permettere uno sviluppo omogeneo e coordinato delle filiere grano-pasta e grano-farine".