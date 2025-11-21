CdM approva i nuovo Codice degli incentivi

(Teleborsa) - Cdm approva nuovo Codice degli incentivi
Urso: “Riforma per armonizzare le regole sugli incentivi e rafforzare un rapporto diretto tra Stato e imprese”. Dal 1 gennaio in vigore.
Il Consiglio dei Ministri
, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, ha approvato il decreto legislativo recante il "Codice degli incentivi"
. Il provvedimento dà attuazione alla legge delega del 2023 ed attua una riforma organica dell’intero sistema degli incentivi
, superando la stratificazione di regole e procedure che negli anni ha reso complesso l’accesso ai sostegni per le imprese.
Il testo è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale
con le amministrazioni centrali, la Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio di Stato e il Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. Il Codice entrerà in vigore il primo gennaio 2026
.
"Con questo provvedimento mettiamo ordine a un sistema frammentato
, costruendo una disciplina chiara e uniforme per tutti gli incentivi", ha affermato il Ministro Urso
, ricordando che questa riforma era "attesa da tempo
e sostenuta anche dalla Commissione europea nell’ambito del PNRR
, che punta a rafforzare un rapporto diretto, trasparente ed efficiente tra Stato e imprese in materia di incentivi".
Il decreto si fonda su tre pilastri
— digitalizzazione, semplificazione e trasparenza
— e disciplina in modo organico tutte le fasi
delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati. Elemento centrale
della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali
già approntati dal Mimit, a partire dalla piattaforma "Incentivi.gov.it"
e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato
, che costituiranno il nucleo del nuovo "Sistema incentivi Italia".
Il Codice introduce inoltre il bando-tipo
, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti, e istituisce il Tavolo permanente degli incentivi
, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.