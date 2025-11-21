CdM approva i nuovo Codice degli incentivi

(Teleborsa) - Cdm approva nuovo Codice degli incentiviUrso: “Riforma per armonizzare le regole sugli incentivi e rafforzare un rapporto diretto tra Stato e imprese”. Dal 1 gennaio in vigore.Il, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, ha approvato il. Il provvedimento dà attuazione alla legge delega del 2023 ed, superando la stratificazione di regole e procedure che negli anni ha reso complesso l’accesso ai sostegni per le imprese.Il testo è stato definito dopo un ampiocon le amministrazioni centrali, la Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio di Stato e il Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. Il Codice entrerà"Con questo provvedimento, costruendo una disciplina chiara e uniforme per tutti gli incentivi", ha affermato il, ricordando che questae sostenuta anche dalla Commissione europea, che punta a rafforzare un rapporto diretto, trasparente ed efficiente tra Stato e imprese in materia di incentivi".Il decreto si fonda su— e disciplina in modo organicodelle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati.della riforma è ilgià approntati dal Mimit, a partire dallae dal, che costituiranno il nucleo del nuovo "Sistema incentivi Italia".Il Codice introduce inoltre il, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti, e, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.