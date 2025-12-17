Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:06
24.823 -1,23%
Dow Jones 19:06
48.034 -0,17%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

MERMEC, Vito Pertosa all’Export: innovazione e PMI al centro della crescita internazionale

Economia
(Teleborsa) - In occasione della Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese, presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano – Rho, il Presidente e CEO del Gruppo #MERMEC, Cav. Vito Pertosa, è intervenuto nel confronto con istituzioni e rappresentanti dell’industria sui temi strategici dell’internazionalizzazione.

Nel panel "Il ruolo delle grandi imprese per sostenere le filiere delle PMI", ha condiviso la visione di MERMEC sulle sfide e le opportunità per le imprese italiane nei mercati globali.

"L’innovazione è stata la spinta che ci ha consentito di crescere. Per rafforzare la presenza delle imprese italiane sui mercati esteri è importante accompagnare le PMI nel percorso verso una maggiore strutturazione, valorizzando il supporto della Farnesina e, al tempo stesso, rendendo i processi più semplici ed efficienti: in questa direzione auspico anche la nascita di un Ministero per la sburocratizzazione".
