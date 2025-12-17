MERMEC, Vito Pertosa all’Export: innovazione e PMI al centro della crescita internazionale

(Teleborsa) - In occasione della Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese
, presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano – Rho
, il Presidente e CEO del Gruppo #MERMEC, Cav. Vito Pertosa
, è intervenuto nel confronto con istituzioni e rappresentanti dell’industria sui temi strategici dell’internazionalizzazione.
Nel panel "Il ruolo delle grandi imprese per sostenere le filiere delle PMI", ha condiviso la visione di MERMEC sulle sfide e le opportunità per le imprese italiane nei mercati globali.
"L’innovazione è stata la spinta che ci ha consentito di crescere. Per rafforzare la presenza delle imprese italiane sui mercati esteri è importante accompagnare le PMI nel percorso verso una maggiore strutturazione, valorizzando il supporto della Farnesina e, al tempo stesso, rendendo i processi più semplici ed efficienti: in questa direzione auspico anche la nascita di un Ministero per la sburocratizzazione
".