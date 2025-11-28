(Teleborsa) - Ilha raggiunto i 5,4 miliardi di euro a2025, il 45% in più rispetto ad agosto, riflettendo una forte ripresa su base mensile. Tuttavia, il surplus rimane inferiore del 6% rispetto a settembre 2024. Tra gennaio e settembre, il surplus cumulativo si è attestato a 35,7 miliardi di euro, 13,5 miliardi di euro in meno rispetto allo stesso periodo del 2024, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi all'importazione, in particolare per cacao e caffè.Leagroalimentari dell'UE hanno raggiunto i 20,1 miliardi di euro a settembre, in aumento del 13% rispetto ad agosto e del 4% rispetto a settembre 2024. Da gennaio, le esportazioni cumulative hanno raggiunto i 177,4 miliardi di euro, con un aumento di 2,6 miliardi di euro (+1%) rispetto al 2024, trainato principalmente dall'aumento dei prezzi all'esportazione di cacao e caffè.Ilsi è confermato il principale mercato per le esportazioni dell'UE tra gennaio e settembre, rappresentando il 23% del totale (41,5 miliardi di euro). Le esportazioni verso il Regno Unito sono aumentate di 1,8 miliardi di euro (+5%), sostenute dall'aumento del valore dei prodotti a base di cacao, cioccolato e latticini.Glisi sono confermati la seconda destinazione principale (12%, 21,8 miliardi di euro), ma le esportazioni sono diminuite di 495 milioni di euro (-2%), mentre la Svizzera si è classificata al terzo posto, con esportazioni di 9,9 miliardi di euro. Anche le esportazioni verso l'Ucraina sono aumentate di 540 milioni di euro (+21%).Al contrario, le esportazioni verso lahanno registrato il calo maggiore, con un calo di 859 milioni di euro (-8%), a causa della significativa riduzione delle esportazioni di cereali, in particolare di grano.Le esportazioni disono cresciute maggiormente, con un incremento di 2,2 miliardi di euro (+29%) tra gennaio e settembre rispetto al 2024. L'aumento è stato trainato dall'aumento dei prezzi all'esportazione, tra cui un aumento del 74% del costo dei prodotti a base di cacao e del 30% per il caffè.Le esportazioni disono aumentate di 1,3 miliardi di euro (+16%), riflettendo un aumento del 27% dei prezzi all'esportazione del cioccolato. Le esportazioni di prodotti lattiero-caseari sono aumentate di 829 milioni di euro (+6%), principalmente a causa dell'aumento dei prezzi di formaggio e burro.Le esportazioni disono diminuite di 1,3 miliardi di euro (-14%) durante il periodo, riflettendo i minori volumi di grano (-19%) e mais (-25%), sebbene i volumi siano tornati a livelli superiori a quelli del 2024 da agosto.Le esportazioni disono aumentate del 17% in volume, ma sono diminuite in valore di 942 milioni di euro (-17%), poiché i prezzi sono diminuiti del 29% rispetto al picco dell'anno scorso. Tuttavia, il valore delle esportazioni è rimasto superiore del 28% rispetto al 2023.Anche le esportazioni disono diminuite di 530 milioni di euro (-4%), a causa della riduzione delle spedizioni.Le importazioni agroalimentari dell'UE hanno raggiunto i 14,7 miliardi di euro a settembre 2025, il 5% in più rispetto ad agosto e l'8% in più rispetto a settembre 2024. Le importazioni cumulative hanno raggiunto i 141,7 miliardi di euro tra gennaio e settembre, con un aumento di 14,9 miliardi di euro (+13%) su base annua, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi di caffè e cacao.Le importazioni dallahanno registrato l'aumento maggiore, con un aumento di 2,3 miliardi di euro (+48%) tra gennaio e settembre, trainato dagli elevati prezzi del cacao.Ilha registrato il secondo aumento maggiore (+1,5 miliardi di euro, +88%), dovuto principalmente alle maggiori importazioni di colza, grano e mais.Le importazioni daglisono aumentate di 1,3 miliardi di euro (+15%) a causa delle maggiori importazioni di mais e dell'aumento dei prezzi della frutta secca.Anche(+1,2 miliardi di euro, +41%) e(+1,1 miliardi di euro, +9%) hanno registrato forti aumenti, riflettendo le maggiori importazioni di caffè.Al contrario, le importazioni dall'sono diminuite di 1,8 miliardi di euro (-18%), a causa dei minori volumi di mais (-38%) e grano (-57%). Le importazioni dallasono diminuite del 68% (-585 milioni di euro), in parte a causa delle minori importazioni di semi oleosi, mentre l'Indonesia ha registrato un calo di 402 milioni di euro (-10%) a causa della riduzione delle importazioni di olio di palma.Le importazioni dihanno registrato l'aumento maggiore, con un aumento di 10,6 miliardi di euro (+50%) su base annua, trainato dall'aumento dei prezzi, con i prezzi del caffè in aumento del 51% e quelli delle fave di cacao in aumento del 76%.Le importazioni disono aumentate di 3,5 miliardi di euro (+19%), principalmente a causa dell'aumento dei prezzi.Altri incrementi degni di nota hanno riguardato dolciumi e cioccolato (+567 milioni di euro, +29%), carne bovina (+486 milioni di euro, +26%) e margarina e altri oli e grassi (+439 milioni di euro, +14%). Al contrario, le importazioni di olive e olio d'oliva sono diminuite di 647 milioni di euro (-44%), riflettendo volumi inferiori e prezzi più bassi a seguito della ripresa della produzione dell'UE.Le importazioni disono diminuite di 585 milioni di euro (-4%) in valore a causa del calo dei prezzi, nonostante un aumento del 6% in volume. Le importazioni di cereali sono diminuite di 508 milioni di euro (-7%), a causa dei minori volumi di grano e mais. Anche le importazioni di oli vegetali sono diminuite di 476 milioni di euro (-8%), principalmente a causa della riduzione dei volumi di olio di palma e di girasole.