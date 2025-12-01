Porti, MIT avvia Tavolo interministeriale per esodo anticipato lavoratori

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha preso atto delle sollecitazioni rappresentate dalle Organizzazioni Sindacali e condivise dalle Associazioni datoriali del settore portuale inLo sottolinea in una nota lo stesso MIT spiegando che nel corso del pomeriggio, il viceministro Edoardo Rixi ha incontrato i rappresentanti di FILT-CIGL, FIT-CISL e UIL Trasporti, oltre che delle associazioni datoriali, confermando che la piena operatività del fondo costituisce una questione di rilievo per il MIT.A tal fine, ilo di un percorso di confronto con i ministeri competenti — Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — con l’obiettivo di individuare entro tempi certi una soluzione definitiva, nel rispetto della disciplina vigente e degli accordi siglati tra le parti, attraverso l’istituzione di un tavolo permanente.Il Ministero - chiude la nota -