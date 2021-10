Assogestioni lancia piattaforma I-SDX per favorire dialogo Board-investitori

Atlantia

(Teleborsa) -- Italian Shareholder-Director Exchange, unaa disposizione di emittenti e investitori italiani, pertra consigli di amministrazione e investitori in modo efficace e reciprocamente proficuo. Ad annunciare la creazione della nuova piattaforma è, Direttore Generale di Assogestioni, in occasione del seminario del ciclo "Risparmio, mercato dei capitali e governo dell’impresa", promosso con il CNEL."La generazione di valore sostenibile nel lungo periodo è cruciale per gli investitori istituzionali che da anni contribuiscono alla creazione di buone pratiche di corporate governance", ha sottolineato Galli.L’I-SDX, che è stato presentato da Michael Mahoney, Partner Tapestry Networks, il quale ha affermato che "il dialogo tra investitori e amministratori è ormai diventato consuetudine negli Stati Uniti e questa forma di comunicazione non può che diventare sempre di più uno strumento per accrescere la fiducia".La versione tricolore della piattaforma è stata illustrata da, Direttore Corporate Governance Assogestioni. "Gli investitori possono così esprimere direttamente le proprie opinioni e acquisire una migliore comprensione della prospettiva del consiglio di amministrazione in merito a tematiche di business, di corporate governance e di sostenibilità - ha spiegato Menchini - e gli emittenti possono far conoscere l’operato del consiglio e acquisire, coerentemente ai propri doveri fiduciari, una migliore comprensione della prospettiva degli investitori in merito ai medesimi aspetti".Ile l’impegno degli investitori nel governo societario sono stati al centro di una tavola rotonda co, Dirigente generale del MEF,, Head of Non-Financial Risk Inspections Division European Central Bank,, Segretario Generale Consob.Nellaconclusiva tra rappresentanti degli emittenti e degli investitori istituzionali sono stati evidenziati i benefici che investitori e board possono trarre da un dialogo organizzato secondo policy adeguate e trasparenti. Sono intervenuti, Amministratore delegato, Advisory Panel Member Financial Reporting Council,, Lead Analyst Investment Stewarship Vanguard,, Coordinatore Comitato dei gestori,, Presidente