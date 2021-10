Eventi e scadenze: settimana del 25 ottobre 2021

A.B.P. Nocivelli

Casasold

Esautomotion

Facebook

Logitech International

3M

Campari

Campari

Comal

Eli Lilly

First Solar

General Electric

Home Bancorp

Italgas

Lockheed Martin

Microsoft

S&P Global

Sourcesense

Texas Instruments

Twitter

Visa

Amplifon

Amplifon

Boeing

Bristol-Myers Squibb

Coca Cola

Digital Bros

Ebay

Elica

Elica

Ford Motor

General Motors

Italgas

Kraft Heinz

McDonald's

Mediobanca

Netgear

Paramount

Saipem

Spotify Technology

Stellantis N.V

Technogym

Technogym

Telecom Italia

Unicredit

Amazon

Apple

Assiteca

Basicnet

Basicnet

Baxter International

Caterpillar

Danieli

Edison R

ENI

Fenix Entertainment

Mastercard

Mediobanca

Merck

Moncler

Moncler

Moodys

Recordati

S.S. Lazio

Saipem

Seri Industrial

Starbucks

Stellantis

STMicroelectronics

Telecom Italia

Unicredit

Unidata

Yum Brands

Autostrade Meridionali

Banca Sistema

Banca Sistema

Biesse

Chevron

Clabo

Colgate-Palmolive

ENI

Eviso

Exxon Mobil

Gel

Goodyear Tire & Rubber

Indel B

Juventus

Nova Re

Piaggio

Piaggio

Eviso

Health Italia

(Teleborsa) -Seconda Conferenza Congiunta Banca d'Inghilterra - Banca di Francia - FMI - OCSE - Banca d'Italia - La Banca d'Italia organizza in collaborazione con la Banca d'Inghilterra, la Banca di Francia, il FMI e l'OCSE il secondo workshop su "Flussi internazionali di capitale e politiche finanziarie"Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoRome Art Week - Per la settimana dell'arte romana è previsto un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk, eventi e appuntamenti virtualiConsob-G20 "Regulating innovation in the financial system to power a resilient recovery" - Il convegno, organizzato dalla Consob, si svolgerà nella sede di Palazzo Spada in Roma, in modalità da remoto e si articolerà in tre sessioni tematiche con la partecipazione di relatori ed esperti internazionali, pubblici e privati. I risultati saranno trasmessi ai Ministri delle Finanze e Governatori delle Banche Centrali del G20EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 - Importante evento dal tema "Towards 2030: Reshaping the European energy system" dedicato alle energie rinnovabili e all'uso efficiente dell'energia in EuropaTesoro - Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Bilancio (2a convocazione)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodoIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat Trimestrali - Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3° trimestre 2021) solo per via telematica.IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2021 solo per via telematica.Ecomondo e Key Energy 2021 - Ecomondo è l'appuntamento di riferimento in Europa per la green economy e l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si svolgono nel quartiere fieristico di Rimini di Italian Exhibition GroupParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariBanca d'Italia - Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per analisti e investitori durante la quale il management di Campari Group presenterà i risultati dei primi nove mesi al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive dei primi nove mesi al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoBank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaG20 - 5° Sherpa Meeting including a Joint Meeting with the Finance Deputies, a RomaG20 - L20 SummitBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaTesoro - Asta BOT- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive III trimestre esercizio 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione dei risultati nello stesso giorno- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30.9.2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati trimestrali al 30 settembre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi consolidati nel terzo trimestre e complessivamente nei primi nove mesi dell’esercizio 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione della Relazione Trimestrale Consolidata al 30.9.2021BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiXIV Forum economico eurasiatico di Verona - Il Forum ha come temi principali transizione energetica, economia circolare, green economy, innovazione tecnologica oltre alle conseguenze della pandemia su banche e finanza. Parteciperanno rappresentanti del mondo economico, politico e imprenditoriale internazionale, ambasciatori e ministri dell'Unione Economica EurasiaticaASSTEL - Forum Nazionale delle Telecomunicazioni - Durante il Forum sarà illustrato il Rapporto sulla Filiera delle Telecomunicazioni in Italia 2021CNEL - AssembleaConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri dell'Economia e delle finanze13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- CDA: Esame principali indicatori di performance commerciali ed economico finanziari al 30 settembre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati del III trimestre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio al 30.06.2021- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dell’interim management statement al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati trimestrali nell’ambito del Capital Markets Day, nel quale il management presenterà il nuovo piano strategico- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati economico finanziari del Gruppo al 30 settembre 2021.- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati del terzo trimestre 2021 e dei primi nove mesi del 2021- CDA: Disamina e approvazione KPI del terzo trimestre 2021- Risultati di periodoRating sovrano - Italia - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoItalian Cruise Day 2021 - Obiettivi e iniziative per la ripartenza del comparto crocieristico in Italia al centro della decima edizione di Italian Cruise Day. Previsto un intervento di Massimo Garavaglia – Ministro del TurismoRating sovrano - Polonia - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Debito delle amministrazioni locali; Conti finanziari settoriali; Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriG20 - Joint Finance and Health Ministers' Meeting (Finance Ministers in-person, Health Ministers on VTCBanca d'Italia - Milano Hub Chiusura Call for Proposals - 2021Tesoro - Regolamento BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione della relazione consolidata del terzo trimestre 2021- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio (1a convocazione)- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analistiG20 - Vertice di Roma - Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 si terrà a Roma e conterà sulla presenza dei Membri del G20, di alcuni Paesi invitati e dei rappresentanti di alcune delle principali Organizzazioni Internazionali e Regionali. All'evento è tradizionalmente prevista la partecipazione dei Ministri dell'Economia. Il Vertice sarà presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri53- Assemblea: Bilancio (2a convocazione)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive