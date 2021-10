Hertz si rilancia con un maxi ordine di 100 mila auto Tesla

Tesla

(Teleborsa) - Hertz, colosso statunitense dell'autonoleggio, ha annunciato di aver piazzato unentro la fine del 2022 e una nuova infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici da installare nelle aree in cui opera. Si tratta dele di un'operazione significativa per un'azienda che era a rischio fallimento fino a pochi mesi fa. Hertz è infatti uscita dal Chapter 11 (la procedura d'insolvenza prevista dall'ordinamento USA e finalizzata alla riorganizzazione aziendale) all'inizio di quest'anno ed è ora controllata da un gruppo di investitori guidato da Certares e Knighthead Capital Management."I veicoli elettrici sono ormai diffusi e abbiamo appena iniziato a vedere un aumento della domanda e dell'interesse globali - ha affermato CEO ad interim di Hertz - La nuova Hertz aprirà la strada come azienda di mobilità, a partire dalla più grande flotta di veicoli elettrici a noleggio in Nord America e l'impegno a far crescere la nostra flotta di veicoli elettrici edi tutto il mondo".Con l'ordine attuale,di Hertz e dovrebbero essere supportati da una rete di punti di ricarica rapida in circa 65 mercati entro la fine del 2022 e in più di 100 mercati entro la fine del 2023. Hertz offrirà un'per i veicoli elettrici Tesla. Ciò include una guida digitalizzata per i clienti per farli partire rapidamente quando noleggiano le auto elettriche e un processo di prenotazione accelerato tramite l'app mobile Hertz.