L'aeroporto di Fiumicino è il più apprezzato dai viaggiatori in Europa

(Teleborsa) - L'aeroportoè l’aeroporto europeo. La conferma del gradimento arriva dall', l’associazione internazionale che misura in modo indipendente, attraverso interviste ai viaggiatori, la qualità percepita in oltre 250 aeroporti in tutto il mondo (91 in Europa).Il principale scalo della Capitale si è aggiudicato nel trimestre estivo un, rispetto ad un massimo di 5, e si posiziona al, superando gli scali europei di ogni dimensione. Fra i servizi più apprezzati del Leonardo da Vinci c'è la chiarezza delle informazioni al pubblico, la pulizia dei Terminal, la cortesia dello staff, le facilities in aeroporto ed il tempo di attesa ai controlli di sicurezza.ed il riconoscimento del suo primato è frutto degli investimenti pianificati daper lodelle operazioni aeroportuali, in vista del raggiungimento deglidi gas serra entro il 2030, in anticipo rispetto ai target prefissati dal comparto a livello europeo."Siamo particolarmente orgogliosi per questo ulteriore riconoscimento che conferma l’eccellenza nei servizi e nel comfort offerto ai passeggeri dall’aeroporto di Fiumicino", ha commentato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma,, aggiungendo "ora siamo impegnati sul fronte della Sostenibilità e Innovazione che rappresentano direttrici portanti della strategia del Gruppo".Troncone ha ricordato che il piano Net Zero al 2030 fa perno su rinnovabili e mobilità elettrica e sull'offerta del carburante SAF, appena inaugurato a Fiumicino, oltre che su innovaziine e digitalizzazione. "Stiamo imprimendo una forte accelerazione su digitalizzazione e open innovation, per offrire ai passeggeri un aeroporto all’avanguardia, con ancora più sicurezza e comfort", ha spiegato l'Ad di ADR.