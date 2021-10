GIGLIO.COM, nuovo polo logistico per triplicare capacità evasione ordini

GIGLIO.COM

(Teleborsa) -, società quotata da luglio 2021 su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha deciso di investire in unper rafforzare la propria presenza a livello internazionali, ottimizzando ulteriormente i processi di delivery, supply chain e operations management. La società prevede che il nuovo sito - che si sviluppa su una superficie di 1350 metri quadrati (+350% rispetto alla precedente infrastruttura) - consentirà die la produzione digitale del catalogo."L'investimento in questo nuovo hub s'inserisce nella nostra strategia die conferma l'unicità del nostro modello di business innovativo, contribuendo positivamente all'ulteriore espansione globale di GIGLIO.COM - ha commentato- Vogliamo continuare a migliorare i servizi e la shopping experience per i nostri clienti in linea con gli obiettivi della nostra realtà che consolida un community store di brand e boutique sul territorio, dando loro accesso ai mercati di tutto il mondo".